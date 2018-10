Según detalla la página web del Poder Judicial, se giró orden de captura contra el director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieep), Félix Maradiaga. El juez quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, emitió la orden esta mañana de lunes.

Maradiaga es acusado por el Ministerio público de financiar grupos delictivos a través del IEEPP. Además se señala a Pío Humberto Arellano Molina y Jean Carlos Manuel López Gutiérrez, "como autores de los delitos de crimen organizado y financiamiento al terrorismo quienes tienen orden de captura y allanamiento de morada".

“Como parte de su plan criminal, gestionó a nivel nacional e internacional, al servicio y con el apoyo de grupos delictivos nacionales e internacionales, recursos financieros que captó y canalizó utilizando como medio en la ruta del financiamiento al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP)”, cita la acusación.

Además indica que Maradiaga utilizó las redes sociales para “redimensionar el malestar social en contra de las políticas públicas del gobierno” “para generar graves alteraciones al orden público”.

Otros acusados

Pío Humberto Arellano, otro de los acusados, fue señalado en mayo pasado por el reo Christian Mendoza Fernández, alias Viper, de haber financiado a jóvenes en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) junto a Maradiaga.

“Ellos estuvieron financiando económicamente a un grupo de personas dirigidos por Ezequiel Gamaliel.. del Grupo 8 de marzo, quienes utilizaron el dinero para comprar drogas, armas y municiones”, dijo Mendoza.

Jean Carlos Manuel López Gutiérrez es un estudiante universitario y participó en la mesa del Diálogo Nacional. López contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Maradiaga reacciona ante acusación

"No me extraña que la tiranía de la familia Ortega-Murillo continúe en su persecución política contra mí, usando los más ridículos y falsos de los argumentos. Sí me extraña que crean que con sus acusaciones fabricadas, callarán mi búsqueda de libertad y justicia.

Jamás silenciarán mis denuncias a los graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua.

Mi conciencia está limpia. Siempre he actuado guiado por la justicia, la no-violencia y la integridad. Hoy me siento con más fuerza moral que nunca. Quienes amamos a Nicaragua y creemos en la libertad, tenemos la obligación ética de seguir firmes en esta lucha cívica", escribió Félix Maradiaga en su cuenta de Twitter.