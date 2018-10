Maradiaga: "Jamás silenciarán mis denuncias a los abusos en Nicaragua"

Ante la orden de captura emitida en su contra, Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieep), reaccionó ante la acusación del Ministerio Público que lo señala de financiar al terrorismo.

“Con esta acusación lejos de desmotivarme me confirman que estamos en la ruta correcta de que vamos a seguir denunciando la captura de los presos políticos y que vamos a seguir trabajando por la justicia de Nicaragua. Lo material que me puedan quitar no me duele para nada, las calumnias las pueden seguir diciendo y hoy más que nunca me siento moralmente fuerte y con deseos de seguir trabajando por una Nicaragua libre”, dijo a 100% Noticias, Maradiaga.

Maradiaga sostuvo que continuará en lucha por denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que ejerce el Gobierno de Daniel Ortega, que ha dejado la muerte de 512 nicaragüenses.

“Esta semana estaré entre Washington y Nueva York esperando que se aprueben sanciones severas contra los acólitos del régimen Ortega Murillo, luego el 2 de octubre estaré con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, junto a otros defensores de derechos humanos, en el estado de Colorado, además estaré en República Dominicana en una reunión de partidos políticos de América Latina, exponiendo la situación de Nicaragua y también en el Parlamento Alemán, Ginebra y Paris”, dijo Maradiaga.

La acusación además señala a Pío Humberto Arellano Molina y Jean Carlos Manuel López Gutiérrez, "como autores de los delitos de crimen organizado y financiamiento al terrorismo quienes tienen orden de captura y allanamiento de morada".

“Tenemos que estar seguros que Dios está de nuestro lado, yo estoy sereno, estoy tranquilo con mi conciencia limpia y estoy con el alma destrozada y no por esta falsa persecución ridícula contra mí, sino por lo que el régimen ha hecho contra tantas personas inocentes y presos políticos”, finalizó.

El juez quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua ordenó la captura este lunes a las 11:50 de la mañana por la "modificación y ampliación" de la acusación contra Maradiaga.