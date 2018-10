Continúan los despidos en el hospital de Jalapa, Nueva Segovia

El señor Reynerio Sevilla tenía 19 años de trabajar como auxiliar de enfermería en el hospital Primario Pastor Jiménez de Jalapa, Nueva Segovia, hasta que fue despedido por supuesto “maltrato a los pacientes”, así se lo comunicó vía llamada telefónica el director del hospital, Diego Vargas.

Según denunció Sevilla, el pasado 11 de septiembre le avisaron que ya no trabajaría para ese centro hospitalario. “Cuando llegue a mi casa me llamaron y me dijo el director del hospital, doctor Vargas que iba hacer despedido por darle maltrato a los pacientes y eso es falso”, dijo Sevilla.

El ciudadano manifestó que nunca había tenido problemas en su trabajo, por lo que considera que fue despedido por apoyar las protestas azul y blanco y participar de ellas.

“Yo anduve en las marchas azul y blanco. A las reuniones de ellos (sandinistas) hacen que vayamos a fuerza o si no te despiden y no participa”, agregó.

A su vez dijo que la carta de despido no le fue entregada, ya que no la firmó. “Le dije que me pusiera el antecedente sobre lo que decían de que yo había dado maltrato, por eso no la firmé, pero me dijeron que ya estaba despedido”, dijo Sevilla.

Aproximadamente 15 trabajadores de la salud fueron despedidos de este centro hospitalario.

Con información de Denis García/Radio Corporación