"VIVA NICARAGUA LIBRE" fueron las palabras que Elsa Valle gritó cuando salía del Sistema Penitenciario "La Esperanza", de Tipitapa la mañana de este jueves 27 de septiembre.

La joven de 19 años de edad, fue puesta en libertad luego de que el juez Séptimo Distrito Penal de Juicio, Melvin Vargas emitiera la orden, para ella, e Irma Centeno Rivera y Yuri Valerio, quienes estaban siendo acusadas por por tenencia ilegal de armas.

"Siempre voy a seguir en la lucha, ni estando encerrada me voy a callar jamás (...) hasta que Nicaragua sea liberada", eufóricamente dijo Elsa a los medios de comunicación al momento de su liberación.

Elsa denunció que fue maltratada psicológicamente en "La Esperanza", además no recibió atención médica a una lesión que tiene en su pie. " No me lo atendieron (pie) en tiempo y forma, y no sé si lo tengo fracturado, no sé como lo ando, porque no me atendieron".

Las autoridades de "La Esperanza" le dieron la noticia de su liberación media hora antes de que saliera, dijo Elsa.

Por otro lado, Elsa Valle, denunció las condiciones de insalubridad de "La Esperanza".

"Hay muchos jelepates, cucarachas, ratones, que se comían nuestras comidas, ahí salimos super enferma. La comida no la daban a tiempo", dijo Elsa.

La liberación de Elsa se da por una resolución que sobresee a las acusadas a petición de la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido "por haber colaborado con las instituciones de investigación policial", razón por la cual la Fiscalía desistió de ejercer la acción penal en contra de las jóvenes.

Elsa y las demás jóvenes fueron detenidas desde el pasado mes de julio por la Policía sandinista en la Universidad Politécnica, UPOLI, por solo protestar en contra del Gobierno de Daniel Ortega, que ha dejado un saldo de 512 nicaragüenses muertos.

Elsa Valle (de camiseta negra) cuando fue recibida por su familia. Fotografía: Leticia Gaitán.

Fotografía: Leticia Gaitán.

.