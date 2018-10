La señora Helen Arauz, de 40 años, de edad, quien fue agredida el pasado 23 de septiembre cuando participaba de la marcha “Juntos somos la voz de los presos políticos”, interpuso su denuncia en el Ministerio Público por lesiones graves, abuso de autoridad, discriminación y delitos contra la libertad de expresión y detención ilegal.

“La denuncia es por las agresiones que recibí de los antimotines el día 23. Voy a agotar todas las instancias para denunciar la agresión hacia mi persona”, dijo Helen.

En la marcha que se realizó en la capital, Helen recibió una brutal golpiza por antimotines y paramilitares, quienes le ocasionaron dos fracturas en su tabique nasal por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Vivian Pellas.

“Creo que es la decisión más correcta que he tomado porque es una manera de que conozcan mi caso y que en el futuro no me lleguen a acusar de delincuente, cuando lo único que estoy denunciando es la manera en la que me agredieron”, dijo Helen al consultarle si no siente temor de que tomen represalia contra ella.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, acompañó a Helen en el Ministerio Público y denunciaron que la golpiza se realizó por haber participado en la marcha y protestar por la liberación de los más de 300 presos políticos que ha dejado el Gobierno de Daniel Ortega.

“Hemos presentado casi 70 denuncias por personas asesinadas y no se han entablado ningún proceso judicial (…) esperamos que en este caso si se realicen las investigaciones pertinentes y posteriormente se acusen a las personas responsables según una investigación seria, exhaustiva e imparcial”, expresó Salvador Marenco, abogado del Cenidh.