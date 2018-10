Despiden a profesora de Nagarote

La profesora del Instituto Fernando Salazar de Nagarote, Zoila Chacon, se armó de valor y denunció su despido arbitrario. Ella grabó con su celular a las autoridades educativas del centro y les manifestó su descontento, porque considera que “se basan en hechos políticos”.

El delegado municipal del Ministerio de Educación, Mined, en Nagarote, Mario Alemán, fue quien le entregó la carta de despido a la profesora, y este prefirió salirse de la oficina y no decir nada mientras era grabado.

“El profesor Mario Alemán prefirió salirse de la dirección, porque no quiere enfrentar lo que se está viviendo, una represalia política. Aquí me trae una carta de despido aplicándome un artículo y ni siquiera trae una ley de carrera docente para saber qué clase de artículo me está aplicando”, dijo la profesa Zoila.

En el video grabado por la profesora, manifiesta que su despido es por estar en desacuerdo al gobierno de Daniel Ortega.

“Lo que ustedes me están haciendo es una represalia política porque yo protesto en contra de este gobierno asesino y atajo de lacras. Desde hace rato andás con ganas de despedirme, pero te lo digo a la cara Mario Alemán, de hambre no me voy a morir te lo aseguro, porque muertos de hambres son ustedes, porque por 200 pesos mandan a matar a la gente”, refutó la profesora.

.