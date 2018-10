“Mi deportación es por razones políticas”, fueron las palabras que dijo el documentalista David Goette-Luciak al periodista de Confidencial, Wilfredo Miranda, quien relató además su detención y amenazas de torturas por parte de la Policía sandinista.

Goette-Luciak de nacionalidad austriaca y estadounidense fue sacado de su vivienda ubicada en la Colonia Centroamérica a eso del mediodía de ayer, y montado a una patrulla policial para ser trasladado al Aeropuerto Internacional Agusto C. Sandino, y luego ser deportado con destino a El Salvador.

El joven documentalista que se encontraba en Nicaragua desde hace unos años para reportar la oposición de comunidades indígenas a la construcción del Canal Interoceánico y últimamente la crisis que atraviesa el país desde el mes de abril, fue sacado de su vivienda casi desnudo, únicamente portaba un shorts.

El Gobierno sandinista empezó una fuerte campaña contra el documentalista, en redes sociales a quien lo catalogaban como “agente de la CIA”, incluso algunos simpatizantes sandinistas lo acosaban y amenazaban de muerte.

El documentalista Goette-Luciak, en una de sus coberturas en el país. Fotografía: Cortesía.

Según Goette-Luciak, oficiales de Migración y Extranjería y la Policía sandinista se hicieron presente en su vivienda, para “hablar sobre su visa”. “Les dije que estaba legal, y ellos alegaron que era un control de rutina (…) Luego llegaron los oficiales de la Policía Nacional, me agarraron fuerte, pero no me golpearon. Me pusieron las chachas (esposas) y me llevaron en una patrulla por una ruta muy rara”, contó el documentalista a Confidencial.

Además, agregó que mientras iban camino al Aeropuerto, los oficiales empezaron a hacer comentarios burlescos sobre torturarlo y llevarlo a Él Chipote. Según Goette-Luciak, fue llevado al Aeropuerto donde fue interrogado por policías sandinistas desde mediodía hasta las cinco de la tarde en un “cuarto blanco”.

“Me preguntaban si era agente de la CIA y me enseñaban las publicaciones y los memes de las redes sociales”, narró Goette-Luciak a Confidencial. “Ellos no escondieron nunca su motivación para tenerme allí, un policía me dijo que me iban a deportar porque en mis artículos escribía y opinaba cosas falsas, y también por andar en las marchas ilegales (...), me pregunto que, si no conocía las nuevas leyes”.

El documentalista junto a su padre. Fotografía: Tomada de Facebook.

Asimismo, dijo que los policías sandinistas le preguntaron dónde estaba escondida la exguerrillera Dora María Téllez.

Al terminar el interrogatorio, Goette-Luciak fue llevado al avión en donde le entregaron una maleta con algunas de sus mudadas y llenas de basura. “Yo no sé qué se robaron en mi casa, si se llevaron mis computadoras y mis discos duros”, lamentó.

La noticia sobre la detención del joven documentalista se conoció la tarde de ayer lunes, cuando el padre de Goette-Luciak informó a la periodista Sofía Montenegro sobre la detención de su hijo.

Goette-Luciak coloraba en Nicaragua para la radio La Ciudadana, un proyecto de la periodista Azucena Castillo, además reportaba la crisis sociopolítica del país para el diario británico The Guardian, y para el estadounidense The Washington Post.

Con información de Confidencial