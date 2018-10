La joven universitaria acompañó al maratonista en su acostumbrado recorrido por las calles de Managua.

La tarde de ayer martes, Elsa Valle acompañó al maratonista Alex Vanegas en su acostumbrado recorrido por varias calles de Managua, para protestar y exigir la liberación de los presos políticos del gobierno de Daniel Ortega.

En el recorrido pasaron por la rotonda El Güegüense, lugar donde se encontraban varios simpatizantes sandinistas, a quienes don Alex saludó y Elsa les deseaba bendiciones. Algunos de los sandinistas titubeando recibieron los saludos, en cambio otros maleducadamente prefirieron abuchearlos.

El maratonista quien conoció hace pocos días en persona a la joven universitaria Elsa Valle, corrió cargando un banner que mostraba la imagen del papá de Elsa, Carlos Valle, ahora preso político y acusado por la Policía sandinista como “terrorista golpista”.

Carlos Valle y Alex Vanegas se conocieron en las protestas azul y blanco cuando Valle demandaba justicia y la liberación de su hija, misma que no disfrutó al ver, por ser detenido arbitrariamente en la marcha “Juntos somos patria”.

“¡Viva la azul y blanco! ¡Viva nuestra patria!” gritaba Elsa Valle que iba sentada en la ventana de un vehículo y transmitiendo vía Facebook.

En el recorrido se sumaron los vehículos que iban en el tráfico, los cuáles sonaron sus bocinas y algunos conductores sacaron sus banderas de Nicaragua, como símbolo de apoyo a la lucha civil que demanda la salida de Ortega por la represión y las 512 muertes que ha dejado desde el pasado mes de abril en el país.

No pertenece a partidos políticos

En la transmisión Elsa aprovechó para aclarar que ella no pertenece a ningún partido político y pidió que no se malinterpretara su reunión con algunos dirigentes del partido PLC.

“Yo no pertenezco a ningún partido político, yo he estado en la lucha por mi amada Nicaragua, yo fui en forma de agradecimiento para agradecer a esas personas que me apoyaron cuando estuve secuestrada. No malinterpreten porque el gobierno lo que quiere es que haya división entre nosotros mismos”, dijo Elsa Valle, quien agregó que ella “anda con la azul y blanco hasta que Nicaragua sea libre”.