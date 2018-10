El joven presentaba dos escopetazos en el pecho.

Los padres del joven Denis Madriz Obando, quien fue reportado como desaparecido desde el fin de semana, y encontrado muerto este miércoles en el Instituto de Medicina Legal, IML, manifestaron a 100% Noticias que no quieren hacer investigaciones sobre la muerte de su hijo, debido a la poca credibilidad que tiene la institución policial del país.

Según la madre del joven, Ada Obando Olivas, de 61 años, de edad, los policías sandinistas se ofrecieron a ayudar en la investigación del caso, pero ella la rechazó, ya que sospecha que fueron ellos quienes asesinaron a su hijo, porque el joven presentaba dos balazos de escopeta en su pecho.

“Yo no quiero pelear no quiero hacer nada, se lo dejaremos en las manos de Dios, porque no lo van a atrapar (al asesino). ¿Quién anda escopeta aquí?, ¿El pueblo?, No señor. Yo les dije (a la policía) que no se metieran en nada y que no vinieran a mi casa, no quiero saber nada de policía, porque no confío en ellos”, expresó Ada Obando, madre de Denis Madriz.

Fotografía: Leticia Gaitán.

Obando además dijo que, en el IML, le habían comunicado que el cuerpo del joven fue trasladado desde el Hospital Manolo Morales, donde supuestamente le habían practicado una cirugía, la cual no resistió y falleció, pero Obando asegura que esa versión fue mentira, ya que al revisar el cuerpo de su hijo solo presentaba los dos balazos en el pecho y no tenía rastro de que le hubiesen practicado algún proceso quirúrgico.

El joven salió de su vivienda el sábado por la noche, para reunirse con unos amigos y celebrar el cumpleaños de una amiga, desde entonces el joven no regresó a su vivienda, por lo que sus padres al ver que el joven llevaba varios días desaparecido comenzaron a llamar a hospitales e instituciones policiales, para saber el paradero del joven, pero fue hasta este miércoles que llamaron a Medicina Legal y confirmaron que el cadáver había ingresado el fin de semana.

“Pasó martes y no venía, empezamos a llamar a ciertos hospitales y nos decían que no estaba, hasta que llamamos a Medicina Legal y nos dijeron que había alguien al que habían llevado amanecer domingo y que teníamos que ir a conocer el cadáver”, expresó Alfredo Madriz.

El joven Denis Madriz Obando, Q.E.P.D.

Denis Madriz Obando, era un joven que participaba de las marchas azul y blanco, ya que él estaba en contra de la represión del Gobierno de Daniel Ortega.

“Yo hasta tenía que encerrar para que no saliera, muchas veces cuando estaban las barricadas, yo enllavaba los portones porque quería salirse, muchas veces le rogaba para que no se fuera, porque no quería que anduviera en esas cosas, también me regañaba porque no lo acompañaba (a las marchas)”, relató Obando.

El entierro de Denis Madriz Obando, se realiza esta mañana en el cementerio Oriental de Managua.

Ciudadanos salen a la calle con sus banderas azul y blanco para despedir a Denis Madriz Obando. Fotografía: Leticia Gaitán.

.