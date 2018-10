Médico pediatra de Juigalpa abandona Nicaragua por persecución política

La doctora Darling Pérez cirujano pediatra, quien el pasado 2 de julio fue agredida por el simpatizante sandinista Eric Centeno, director de la Clínica Médica Previsional de La Asunción de Juigalpa, Chontales, tuvo que abandonar el país debido a la persecución y hostigamiento de sandinistas que les molesta que ella sea una autoconvocada y se sume a la lucha por la justicia y democracia en Nicaragua.

El pasado abril, la doctora fue agredida por Centeno cuando esta le reclamó por un cambio de turno en sus labores, este respondió empujándola. A raíz de este hecho el hombre entabló una demanda acusándola de injurias y calumnias, el juicio se llevó a cabo y el poder judicial sandinista la declaró culpable.

“El licenciado entabló junto a la abogada del SILAIS Chontales licenciada Dominga Sequeira una denuncia en contra mía por injurias y calumnias, diciendo él que yo el video había dicho que él era un masacrador. El Poder Judicial se prestó a llevar la demanda, el juicio terminó el 2 de Julio con testigos que eran trabajadores de la clínica obviamente subordinados de él, testigos falsos que llegaron a dar testimonio y se me declaró culpable, esa es una de las razones por las que decidí el día de hoy dejar Nicaragua. Espero que desde el exterior se pueda llevar la lucha y dentro de poco retornar”, relató la doctora.

Pérez, denunció que Centeno y Sequeira quisieron llegar a un arreglo con ella, pero esta se negó. El arreglo consistía en que ella debería de gravarse en un video donde declararía que las acusaciones de agresión contra el sujeto fueron falsas y en las que tenía que pedirle disculpas.

“Ellos me mandaron por escrito lo que ellos querían que yo dijera el 24 d septiembre, que lo publicara en mi red social Facebook antes de la actividad de la ONU, yo no accedí a que se diera eso porque hay personas que están siendo perseguidas y procesadas por cargos más grandes que el mío, entonces yo dije no, la idea de ellos es hacer una campaña de desprestigio en contra de la lucha, entonces decidí mejor irme a juicio, esperando que la justicia fuera clara en Nicaragua”, agregó Darling.

Los simpatizantes sandinistas dieron orientaciones detalladas que la declaración debía ser expuesta también medios de comunicación independientes, incluido 100% Noticias.