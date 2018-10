Daniel Ortega siembra el terror en Isla de Ometepe

Durante el fin de semana, la policía sandinista realizó cacería de quienes participan en las protestas y movilizaciones cívicas, que se llevaron a cabo en la Isla de Ometepe.

Henry Ruíz, miembro del Movimiento Anticanal, denunció la persecución y arbitrariedades que ejecutan paramilitares en conjunto con la policía sandinista, e incluso delincuentes que saquean las viviendas al momento que oficiales allanan los hogares.

“En Ometepe desde el fin de semana pasado la isla ha sido asediada, no se había visto en la historia de Nicaragua, ni con la dictadura de Somoza, el asedio y la persecución a los jóvenes y la agresión que están haciendo os paramilitares y antimotines a las casas que están llegando directamente a sacar a los jóvenes y a todas las personas que han participado en las marchas cívicas, en las protestas cívicas en contra de este régimen”, dijo Henry Ruíz.

La familia de Henry Ruíz tuvo que huir de su propia vivienda y autoexiliarse, ya que paramilitares y policías se hicieron presentes para detenerlos.

“Mi familia salió huyendo en el momento preciso que la policía llegaba a saquear la casa, toda mi familia tuvo que salir al momento del suceso y se han llevado muchas cosas porque con los policías y paramilitares también andan delincuentes, están saqueando, están reteniendo a los jóvenes”, expresó Ruíz.

Entre los jóvenes detenidos están Miguel Ángel Cruz, Ever Barrio, Miguel Díaz quienes, según Ruíz, han manifestado que no dejarán de marchar y protestar; “no van a detenerse, porque ningún papel simple donde hay un comunicado de la policía orteguista matona, no van a pasar por encima de la constitución” que es la que les da el derecho de manifestarse.

Para el integrante del Movimiento anticanal “Ortega ha sembrado el terror, el crimen en la Isla de Ometepe”, se sabe que hay una persona herida, se trata del señor Marvin Cruz, el cual se resistió a ser arrestado y forcejeó con la policía resultando “gravemente herido”.

Se sabe que hay tres personas más detenidas, que aún no han sido identificadas.