“Por una Nicaragua libre, vale la pena el sufrimiento”, dice madre del líder estudiantil Rodrigo Espinoza

"En Nicaragua no hay justicia", sostiene firmemente Brenda Gutiérrez, madre del líder estudiantil Rodrigo Espinoza, a quien junto a Hansell Vásquez Ruiz y Marlon Fonseca Román, fueron declarados culpables por los delitos de terrorismo, tráfico de armas, entorpecimiento del servicio público y homicidio frustrado en perjuicio de trabajadores de la Radio Ya.

Para Brenda Gutiérrez los jueces son unos "títeres" del Gobierno sandinista de Daniel Ortega, ya que obedecen las órdenes que le solicitan, aunque vayan en contra de su voluntad. Además, manifestó no sorprenderle los 28 años de prisión que está pidiendo la Fiscalía contra los jóvenes.

"No me sorprendió la declaración de culpabilidad de mi hijo, no porque sea culpable sino, porque sabemos que el gobierno está actuando en un círculo vicioso, ninguno de los líderes que están presos los van a declarar inocente, porque buscaran la forma de culparlos. Todos los jóvenes, principalmente los estudiantes, son una amenaza para el gobierno", dijo Brenda Gutiérrez.

Los tres jóvenes del Movimiento 19 de abril. De izquierda a derecha, Marlon Fonseca, Rodrigo Espinoza y Hansell Vásquez.

En la entrevista en EXCLUSIVA que brindó Brenda a 100% Noticias, denunció que en los tres meses que lleva preso su hijo Rodrigo, este no ha visto la luz solar, debido a que no lo sacan de la celda de máxima de seguridad del Sistema Penitenciario La Modelo, y las autoridades tampoco le han permitido tener el derecho a su "hora recreativa" como a los demás reos.

"De los tres, Rodrigo es el que más ha sufrido, en El Chipote me le desbarataron el dedo gordo del pie, se lo trituraron y no le dieron asistencia médica. Al ser trasladado a La Modelo, le han hecho torturas físicas y psicológicas, Rodrigo está en la celda "El infiernillo", donde no hay ventilación y tampoco entra la luz solar, además hay muchos insectos en el piso que lo pican", relató Brenda.

Rodrigo sostiene un saco de provisiones que fue enviado por su mamá.

Según la madre de Rodrigo, este se involucró en la lucha estudiantil desde el pasado 18 de abril, porque su hijo no estuvo de acuerdo a las reformas al INSS, en la cual se deducirían el 5 por ciento de las pensiones de vejez.

"El hecho de que mi hijo estuviera involucrado en esa organización (Movimiento 19 de abril) me ha llenado mucho de orgullo, porque su amor a la humanidad es grande, y que vamos por un futuro bueno con estos tipos jóvenes. Él me decía que no le importaba dar su vida con tal de tener una Nicaragua libre o que el régimen (Ortega-Murillo) se acabe", expresó Brenda Gutiérrez.

Le gusta la música

Su pasión siempre ha sido tocar la guitarra.

Rodrigo Espinoza es un joven de 21 años, que cursaba el tercer año de Ingeniería Agrícola en la UNI, -Universidad Nacional de Ingeniería- y era presidente de su sección, además recibía clases de música en el conservatorio de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).

"Él es una persona entusiasta y muy positiva. Yo siempre le digo mi músico, porque tiene dos guitarras, un piano y flauta, todas las tardes se ponía a tocar su guitarra y yo le decía que tocara porque eso nos levantaba el espíritu. Me ha pedido que le lleve su guitarra, pero en la cárcel no me lo permiten”, contó Brenda.

A Brenda le satisface ver que los buenos valores que le inculcó desde pequeño a su hijo, han sido notorios en esta insurrección cívica.

"Mi trabajo no fue en vano, desde pequeño mi hijo luchaba, era un niño fuerte y sonriente, que hasta en las audiencias no deja de sonreír, porque yo le digo que lo haga, porque en el circo todos deben de reír", contó Brenda.

La señora Brenda Gutiérrez, con la guitarra de su hijo Rodrigo Espinoza.

Como madre a Brenda le ha impactado la detención de su hijo, porque no se acostumbra a no verlo en su casa, además comentó que ha sido un desgaste físico, emocional y económico, todo este proceso, porque ella es madre soltera y desempleada, por lo que rebusca el apoyo para poderle llevar a Rodrigo sus provisiones al sistema penitenciario.

"Daniel Ortega ha destruido a las familias nicaragüenses. Una carga como esta no es fácil de llevar, pero como dice mi hijo por una Nicaragua libre vale la pena el sufrimiento, solo es cuestión de esperar", finalizó.