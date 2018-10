Confirmado, el maratonista Alex Vanegas está detenido en El Chipote

11:28 a.m.

Se confirman los rumores sobre la detención del maratonista Alex Vanegas de 63 años, de edad. Su hijo, Byron Vanegas, aseguró a 100% Noticias que su papá se encuentra detenido en la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, en Managua.

José Alejandro Vanegas Potoy, mejor conocido como Alex Vanegas, fue capturado ilegalmente por la Policía sandinista la mañana de ayer, cuando se disponía a participar de la marcha Unidos por la libertad.

“Efectivamente sí está en El Chipote detenido, lo que me dijeron es que es un proceso investigativo y no dura más de 48 horas. En –la lista- de la Policía le pusieron –de apellido-Vega, y esa es la confusión, porque la mayoría de la gente no lo conoce por su nombre completo”, manifestó Byron Vanegas.

El maratonista quien se dio a conocer en la insurrección contra el gobierno de Daniel Ortega, es uno de los 38 nicaragüenses detenidos de manera arbitraria por la Policía sandinista que reprimió e impidió que se realizara la marcha pacífica en contra de Daniel Ortega.

Alex Vanegas se ha caracterizado por no dejar de correr y participar en las manifestaciones azul y blanco, con una bandera o un cartel para pedir la libertad de los presos políticos y justicia, para los más de 500 nicaragüenses muertos en la represión a las protestas desde el mes de abril.

Esta es la tercera ocasión en la que el maratonista es detenido por la Policía sandinista y la segunda, en ser llevado a El Chipote.

“Si correr con una chimbomba es un delito pues vamos a ir presos un montón de personas, porque nadie está de acuerdo con lo que está sucediendo. Detener a una persona por solo correr, es sorprendente, está cruzando los limites inimaginables –el gobierno de Ortega- “, dijo Byron Vanegas.

El hijo del maratonista finalizó diciendo que, exige la libertad de su padre, puesto que no es un delincuente y tampoco es un delito correr.

“Él no le hace daño a nadie, ¡es un anciano de 63 años! ¿Y qué delito le podrían imputar? Si solo corre”.