Doctora aclara que no ha sido despedida

La doctora Ninoska Jiménez aclaró que no ha sido despedida del Centro de Salud Francisco Morazán en Managua.

“Yo sigo laborando como responsable en el área de emergencia, y yo quería aclarar eso, porque supuestamente a mí me habían corrido por negarme a ir a las marchas del gobierno y eso es falso, porque las veces que he ido ha sido porque yo quiero ir y no porque me han obligado”, dijo la doctora Jiménez.

Según la Unidad Médica Nicaragüense desde que iniciaron las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega, existen más de 300 médicos del Ministerio de Salud que han sido despedidos por brindar atención médica a los protestantes.

“Han sido despedidos 86 médicos generales, 120 entre especialistas y sub especialistas y 112 técnicos del personal de apoyo, estos son los datos confirmados en todo el país, pero existe un fenómeno, ya que hay varios doctores que no denuncian sus despidos por temor a que despidan a sus familiares que todavía siguen trabajando en el sistema de salud”, dijo el médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, José Antonio Vásquez, quien además es miembro de la Unidad Médica.

Al consultarle a la doctora Jiménez sobre los despidos arbitrarios de los que han sido víctimas sus colegas, esta dijo desconocer la información, puesto que para ella los despidos han sido por “problemas propiamente de la profesión”.