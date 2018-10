Despidos de médicos en Nicaragua dejan déficit en el sistema de salud

7:30 a.m.

La calidad en el sistema de salud público de Nicaragua se ha visto gravemente afectada durante los seis meses de protestas contra el gobierno, debido a la politización y los despidos arbitrarios, denunció el doctor José Luis Borges, un especialista en Urología.

Según Borges, a diario se pierden más de 50 mil consultas en el país centroamericano por los despidos de los galenos. El urólogo aseguró a la Voz de América que los despidos son “políticos” .

“Son despidos políticos porque no existen causas para despedir a los médicos, además todo esto se originó desde que los médicos brindaron atención a los heridos, porque en los hospitales se dio la orden de no atender a los heridos –en su mayoría estudiantes-. Si los médicos y los estudiantes no hubiésemos brindado atención, la cifra de muertos estuviese triplicada”, sentenció el doctor.

El doctor nicaragüense José Luis Borges, especialista en Urología, conversa con La Voz de América.

De acuerdo con Borges, más de 300 doctores especialistas fueron despedidos por atender a los manifestantes. “Inicialmente fueron despidos colectivos, pero por la presión internacional se convirtieron en despidos selectivos”, indicó.

Según el abogado José López, quien también es procurador laboral, los despidos de médicos en el país son ilegales porque no cumplen con los procesos constitucionales correctos.

“Todos los casos que hemos recibido son ilegales. Hubo despidos de gente bien preparada y han sido despedidas por su forma de pensar. Eso no es correcto”, dijo López.

El gobierno de Daniel Ortega por su parte ha negado los señalamientos a través de Sonia Castro, Ministra de Salud, quien aseguró que los hospitales nicaragüenses siempre estuvieron abiertos para todos.

“El pueblo está deseando que lleguemos a acuerdos que devuelvan la tranquilidad sin inventar falsedades y sin crearnos historias que el mismo pueblo puede desmentir. El Ministerio de Salud, el Sistema de Salud de Nicaragua, nunca, en ningún momento, ha estado cerrado a ninguna atención, demostrado con las estadísticas y con las atenciones que se han dado”, dijo Castro durante una intervención en medios oficiales del país.

Médicos de la ciudad de León, en Nicaragua, protestan luego de ser despedidos por el Ministerio de Salud de Nicaragua.

​Las denuncias de los médicos han hecho eco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien exhortó al gobierno de Daniel Ortega a abstenerse de realizar despidos “por tener una posición crítica”.

“Ante denuncias recibidas por MESENI, la CIDH llama al Estado (Nicaragua) a abstenerse de realizar despidos arbitrarios, hostigar, acosar o amenazar a trabajadores de la salud que atendieron a heridos durante las protestas o por expresar una posición crítica al Gobierno”, escribió la CIDH en su cuenta de Twitter.