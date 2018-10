Maratonista Alex Vanegas relata sobre su detención en Diriomo

La Policía sandinista le prohibió regresar a Diriomo y amenazó con meterlo preso si llegaba a protestar.

El maratonista Alex Vanegas fue detenido arbitrariamente por cuarta ocasión por la Policía sandinista y liberado ayer mismo en el municipio de Diriomo, en Granada.

Don Alex se encontraba en el parque Rubén Darío, en Diriomo, transmitiendo un video en vivo desde su perfil en Facebook, cuando se dispuso a caminar unas pocas cuadras, fue detenido por dos oficiales los cuales se bajaron de una mototaxi.

"Ellos (policías) me insistieron que por qué andaba la bandera azul y blanco que mejor anduviera con la bandera rojinegro o con una de tres colores, entonces yo le contestaba que ya había andado con esas banderas en el tiempo que era riesgo de vida, porque Somoza mandaba a matar a uno si andaba la bandera de esas", relató a 100% Noticias don Alex Vanegas.

El maratonista quien se ha caracterizado por correr y ser un símbolo de las manifestaciones azul y blanco, para pedir la libertad de los presos políticos y justicia por los más de 500 nicaragüenses muertos por el Gobierno de Ortega, ha sido detenido en otras ocasiones en Masaya, Managua y ahora Granada.

Momento en que es detenido don Alex en Diriomo

Don Alex pasó cuatro horas detenido en la estación policial de Diriomo, en donde le hicieron un exhaustivo interrogatorio y además le dañaron su tablet con la que hacía sus transmisiones en Facebook.

"Me preguntaron quién me da la ropa, quién me da de comer, quién me había llevado ahí (Diriomo), que, si andaba acompañado, qué andaba haciendo, a quién andaba visitando, y que por qué habia ido por segunda vez, y yo les respondí que andaba viendo si todo estaba normal a como dicen, pero ya veo que no porque me están deteniendo", relató don Alex Vanegas.

El maratonista contó que fue liberado después de varias llamadas que hicieron los policías sandinistas, además denunció que lo amenazaron con meterlo preso si volvía a llegar a Diriomo.

"Para mi es ofensivo y denigrante porque yo no soy ningún delincuente y si lo fuera, créanme, no me hubiesen sacado de El Chipote varias veces".

Le prohibieron correr

Al maratonista Alex Vanegas los médicos le prohibieron correr debido a que presenta una tendinitis en el cuello, como consecuencia de los golpes que ha recibido cuando es detenido por policías, sin embargo, Vanegas expresa que no dejará de protestar, por lo que ahora en vez de correr camina.

En su protesta ahora lo acompaña un cartel donde tiene plasmado los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del país que refieren a la reunión y concentración pacífica, la que no es ilegal a como lo ha catalogado la Policía sandinista.

"La Constitución nos ampara y gracias a eso es que estoy libre porque me respalda (...) Mi cuerpo ya no soporta más golpes, pero por no estar viendo todas las cosas que suceden (en Nicaragua) y porque no soy indolente, por eso sigo manifestándome", finalizó.