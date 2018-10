Grupos armados se mantienen en las tierras del Grupo Coen

11 a.m.

El director de Operaciones del Grupo Coen señaló que quienes se encuentran en las tierras no son precaristas

1,525 manzanas de tierras productivas del Grupo Coen siguen tomadas por grupos armados, y que hasta el momento la policía solo se limita a decir que están en “proceso operativo de revisión”.

Carlos Zúniga, director de Operaciones del Grupo Coen, denunció que semanalmente visitan la delegación policial en Chinandega para indagar sobre la situación de sus propiedades, sin embargo, la respuesta es la misma: “Esperamos órdenes superiores para proceder a la devolución”.

Zúniga señaló que quienes se encuentran en las propiedades del Grupo Coen no son ningún “precarista ni familias numerosas”, sino que son “grupos armados”. “No son asentamientos de precaristas, no son familias las que se encuentran, son grupos armados, encapuchados, fuertemente armados y bien coordinados”, denunció Zúniga y agregó que lo que hacen es sacar al personal de las propiedades y saquear.

Al 12 de octubre del 2018, @UPANIC_ reporta 7,112 mz invadidas, ubicadas en 8 departamentos de Nicaragua, de un total de 9,800 mz que fueron ocupadas ilegalmente y corresponde a las 63 denuncias recibidas. pic.twitter.com/McpLpL9aRn — UPANIC (@UPANIC_) 12 de octubre de 2018

Las tomas de tierras se han dado entre el 9 de junio y el 16 de agosto, en las propiedades ubicadas en Villanueva, Chinandega y Chichigalpa, donde se reporta el robo de bombas de pozos, sistemas de riegos y hasta la producción de aguacate (finca Apastepe) y caña (Finca Holanda). Los grupos armados hasta hacen “anillos de seguridad”, expresó Zúniga.

Al referirse sobre las pérdidas económicas que representa la toma de tierras, Carlos Zúniga dijo que era “difícil cuantificarlo” porque no tienen acceso a sus propiedades. No obstante, dijo que toda esta situación no solo afecta a los empresarios