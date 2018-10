Ejército no garantiza seguridad en 700 manzanas de café tomadas por tomatierras

Al menos 700 manzanas de café siguen invadidas por los tomatierras de Daniel Ortega, y el Ejército de Nicaragua no está garantizando la seguridad de estas propiedades, pese a su “Plan De Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, Ciclo 2018-2019”, lanzado el pasado 19 de octubre en la región segoviana.

Lanzamiento del “Plan De Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera, Ciclo 2018-2019” / Foto EN

Según José Ángel Buitrago, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), es contradictorio que el ejército diga que brinda seguridad a las fincas cafetaleras, pues los tomatierras no han desalojado las propiedades.

“Es contradictorio, no es lógico, no es correcto que se tomen tierras de forma ilegal a como lo hicieron”, aseguró. “Es un café que no se va a cortar, es un café que no se va a cosechar, es una pérdida para el productor definitivamente”, agregó Buitrago.

El presidente de Excan, agrega que el año pasado se produjeron 3 millones 100 mil quintales de café con ganancias de 440 millones de dólares, pero por la crisis y toma de tierras se habla de una caída de un 20%, lo que representa 88 millones de dólares en pérdidas; a esto se le suma que la Banca no está dando créditos a los productores.