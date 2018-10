Monseñor Báez: “No soy responsable de ningún delito ni conspiración” y denuncia amenazas

Monseñor Silvio Báez denunció en sus redes sociales la campaña de desprestigio y acoso en su contra, y aseveró que no es responsable de ningún delito, a como el gobierno sandinista lo ha tachado – a través de los medios oficiales- de “golpista asesino” y ser responsable del intento “golpe de Estado” en contra de Daniel Ortega.

“Deseo denunciar a la opinión pública que estoy siendo víctima de una campaña de intimidación, represión, desprestigio y acoso que consta no solo de audios manipulados, sino también de cientos de llamadas, mensajes a mi teléfono y a mi WhatsApp con insultos y amenazas de cárcel y de muerte”, compartió Báez, la mañana de este jueves.

El líder religioso agregó que motorizados asedian su casa, sin embargo, seguirá con su ministerio episcopal.

Agradezco la multitud de muestras de cercanía y cariño que he recibido. No soy responsable de ningún delito ni conspiración. Y le aseguro al pueblo de Dios que continuaré en Nicaragua con el ministerio que la Iglesia me ha confiado. Gracias por sus oraciones.