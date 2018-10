Valiente profesor protesta en las calles de Camoapa desde su motocicleta

El profesor Humberto Hernández del municipio de Camoapa, en Boaco, tomó la iniciativa de salir a protestar en su motocicleta cargando la bandera de Nicaragua, porque él considera que "no es ilegal".

Según el profesor desde que se cancelaron las marchas por ser tildadas por la Policía sandinista como ilegales, él se sentía "preso" y no pudo aceptarlo, por lo que recorre las principales calles de Camoapa en forma de protesta.

"Yo decidí salir a la calle con mi bandera porque no hay ley que me prohíba eso, y aunque lo fuera siempre marcharía, porque no podemos aceptar una gran cárcel -la que se ha convertido Nicaragua-", expresó el valiente profesor.

Algunas de los pobladores al observarlo muestran una sonrisa de esperanza y se unen a la protesta, aunque sea haciendo el cacerolazo.

"Me llamó la atención la reacción inmediata de las personas, algunos me preguntan si hay marchas o qué pasaba o la reacción era sonar las cazuelas", dijo el profesor, quien además agregó que " se tiene que levantar el ánimo y la lucha porque el dictador -Ortega- está en las malas".

Según el profesor continuará protestando desde su motocicleta, aunque "llueve, truene o relampaguee" e invitó a otros ciudadanos a sumarse a su iniciativa.

"Yo invito sin miedo a que me acompañen el sábado a la 1 de la tarde o, sino que salgan de sus casas con sus banderas, para seguir demostrando que las cosas no están normales".