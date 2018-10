Alex Vanegas se encuentra en El Chipote, afirma su hijo

8:54 a.m.

El maratonista Alex Vanegas se encuentra detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote, confirmó su hijo Byron Vanegas.

Ale Vanegas desapareció desde la mañana de este jueves cuando su hijo intentó comunicarse vía telefónica con él, pero no contestó. En las redes sociales se informó que el maratonista fue detenido por policías boinas rojas en el sector de Metrocentro.

Byron declaró a Radio Corporación que cuando llamó, este jueves, a su papá le respondieron el teléfono pero no hablaron, posteriormente cortaron la llamada y apagaron el celular.

“Eso me da preocupación, eso no lo hace él de desaparecer y que no contesta el teléfono. Siempre estamos hablando en contacto directo”, relató Vanegas.

Esta es la quinta vez que detienen a Alex Vanegas. El pasado domingo 21 de octubre fue detenido por policías sandinistas en el parque Rubén Darío en Diriomo.

Noticia en desarrollo