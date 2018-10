Jaime Arellano es víctima de amenazas de muerte por campaña de radios sandinistas

9:31 a.m.

El comentarista político, Jaime Arellano denunció la campaña que desde ayer las radios sandinistas, La Primerísima, Tu Nueva Radio Ya y Radio Sandino han empezado hacer en su contra.

En varios programas de estas radios, brindaron el número de teléfono de Arellano, para incitar a simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega a amenazarlo de muerte.

Según Arellano, ha recibido más de 150 llamadas telefónicas y un sinnúmero de mensajes de texto y WhatsApp, en donde lo insultan y amenazan con matarlo.

“He recibido centenares de llamadas, texto, amenazándome con que me van a matar, que ya llegará mi sábado, que te voy a enseñar quién va ganando (…) yo responsabilizó tanto a Radio Ya, como a Radio Sandino y La Primerísima, por algo que me suceda a mi o a mi familia, igual hago responsable a Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo de cualquier cosa que me pase”, dijo Jaime Arellano.

A pesar de las amenazas, Jaime Arellano manifestó que no cambiará de opinión y tampoco lo callarán, porque continuará “luchando por la libertad, democracia y justicia para Nicaragua”, asimismo expresó que no se irá de Nicaragua.

“Es que están desesperado porque quieren destruir esta revolución cívica y pacífica y no han podido, ¡los tenemos locos!, por más amenazas que me hagan vamos a seguir. Yo iré a poner las denuncias precisas, porque cuando volvamos a restablecer un verdadero estado de derecho todas estas personas (amenazadores) serán acusadas legalmente”, indicó.

Jaime Arellano es un crítico que sin temor y “sin pelos en la lengua” manifiesta en su programa “Jaime Arellano en la Nación” su inconformidad por el gobierno de Daniel Ortega que ha dejado desde el mes de abril, la muerte de 528 nicaragüenses.