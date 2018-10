Policía sandinista saquea tramo de Irlanda Jerez

8:36 a.m.

Policía sandinista allanó desde la primera hora de este sábado los tramos que tiene Irlanda Jerez, presa política, en el mercado Oriental, y ubicado de la jabonería América, dos cuadras al este, cuadra y media al sur.

De acuerdo a los familiares, la policía llegó antes de las siete de la mañana y tiró toda la mercadería a la calle. Hasta el momento tiene acordonado los alrededores.

Genimedes Jerez, hermano de Irlanda, dijo que no sabe el motivo del allanamiento., ya que la policía no ha brindado detalles del asunto y no permite el acceso al lugar.

Tambiés destacó que esta es la cuarta vez que la policía sandinista atenta contra las propiedades de Irlanda Jerez. Dos de las propiedades han sido "totalmente calcinadas", señaló Genimedes, quien responsabilizó al gobierno de este hecho,porque quieren enviar un "mensaje claro" a la familia Jerez, que es "callar su voz".

Por su parte Indira Solange, allegada de Irlanda, dijo que no permiten a nadie alrededor, ni siquiera a los dueños de otros negocios. Irlanda expresó que este suceso deja pérdidas millonarias, ya que son tiendas mayoristas.