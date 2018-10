Faltan manos para cortar el café en Madriz

Al menos 300 socios cafetaleros del municipio de San Juan del Río Coco en el departamento de Madriz manifestaron que hay falta de mano de obra para recolectar la cosecha de 16 mil quintales de café y 32 quintales pergamino de la siembra de este año.

Edmundo López Muñoz, presidente de la Cooperativa José Alfredo Zeledón de ese municipio señaló que el mismo problema ocurrió el año pasado donde tuvieron pérdidas económicas y en el grano, cuando solo se lograron recolectar 14 mil quintales.

“El problema de la mano de obra es que, este año muchas familias se han trasladado para Costa Rica, para España, para San Salvador, entonces va haber falta de mano de obra. Por parte del gobierno no ha habido nada de apoyo”, señaló López Muñoz.

En la zona, los productores de café, además refieren que a la falta de recolectores se suma el mal estado de los caminos, los altos costos productivos, los bajos precios del café, la falta de créditos por parte de la Banca privada. Estos problemas fueron expuestos ayer por los productores en un encuentro que sostuvieron.

Asimismo, señalan que el Ejército no ha brindado la protección a las fincas, como esta institución asegura. “Hasta la vez no han entrado a las fincas a cuidar, a resguardar. Yo no he visto nada, que ingresen a las fincas”, dijo López Muñoz.