Empresario norteamericano acusa a Ortega y Murillo de quererlo matar

El empresario norteamericano y nicaragüense, Jorge Estrada denunció desde el exilio que el gobierno de Daniel Ortega lo despojó de proyectos habitacionales y ahora lo están amenazando de muerte si regresa a Nicaragua.

"He sido acosado, despropiado, y perseguido por el gobierno de Daniel Ortega, me han forzado a salir al exilio con toda mi familia. Como si se tratara de una película de terror tuve que salir desde la frontera de Honduras y, aun así, no ha cesado la persecución", expresó el empresario Jorge Estrada.

Además, expresó que ha recibido información de que Daniel Ortega y Rosario Murillo quieren matarlo, por lo que acusó directamente a la pareja presidencial de cualquier cosa que le ocurra a él o a su familia.

"Aun estando fuera del país quieren asesinarme. Esta pareja (Ortega y Murillo) han violado todas las reglas, que las fronteras no los detiene, se han convertido en sicarios internacionales, aunque la gente salga, mandan a sus sicarios a asesinarlos y secuestrarlos", denunció.

Por su parte el director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona enfatizó que el gobierno de Ortega cuando "le pone atención a una propiedad y es de interés de un funcionario público buscan cualquier mecanismo " para quitárselo.

"Tenemos un poder judicial colapsado, y no hay seguridad jurídica para ningún nicaragüense y peor para los inversionistas", dijo Carmona.