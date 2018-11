Turistas extranjeros ya no visitarán el cañón de Somoto

9:57 a.m.

Propietarios de turoperadoras de la ciudad de Somoto, en Madriz, informaron que las empresas internacionales eliminaron de sus catálogos las ofertas a Nicaragua.

Gonzalo Hernández Cáceres, Presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) en Madriz señaló que las futuras llegadas de turistas europeos y estadounidenses ya fueron canceladas por las grandes empresas extranjeras hasta julio del próximo año, lo que hunden más a este sector en el país.

Hernández Cáceres, explicó que las turoperadoras en este departamento mandaron con anticipación los paquetes de oferta turística a empresas internacionales encargadas de transportar turistas extranjeros a nuestro país, “ellos ya notificaron que, en sus próximos catálogos turístico, y que abarca hasta mayo del 2019, Nicaragua ya no está incluida para traer visitantes estadounidenses ni europeos”, dijo.

Este problema termina de hundir a otros sectores tales como servicios hoteleros, restaurantes, paradores y hasta las 385 familias campesinas que prestaban servicios de guías turísticos en la zona del famoso Cañón de Somoto.

Henry Soriano, propietario de una turoperadora en el Cañón de Somoto, manifestó que las familias que habitan cerca de la zona del cañón han tenido que volver a las actividades agrícolas en sus parcelas de tierra, producto del desempleo obligado por la actual crisis sociopolítica que se vive desde hace más de seis meses en Nicaragua, dejando a una lado las actividades de guías turísticos que prestaban a los visitantes nacionales y extranjeros y que les dejaba ingresos mensuales de hasta 8,000 córdobas al mes.

El presidente de CANATUR en el departamento de Madriz, no descarta que antes de finalizar el año tengan que cerrar definitivamente las empresas turoperadoras debido a que, desde hace seis meses, en que comenzó la crisis sociopolítica en el país, no han logrado realizar ni una sola gira al famoso cañón porque no consiguen hacer llegar a los turistas extranjeros ni mucho menos a los nacionales.