Marcos Carmona hizo un llamado a los nicaragüenses a no dejarse “entumir” por el miedo.

Marcos Carmona, secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que respeta las declaraciones y decisión del cardenal Leopoldo Brenes y obispos sobre no protestar en las iglesias, y aseguró que la presión de la lucha cívica debe ser en las calles.

“Respetamos las decisiones de nuestros guías espirituales, sin embargo, a los nicaragüenses no nos debe paralizar el miedo, con esto quiero decir que, aun cuando estamos siendo amenazados, asediados y perseguidos debemos de retomar ese derecho constitucional y humano como es la libre circulación, a la libre protesta”, expresó.

“Las iglesias son para orar, para reflexionar y donde debemos hacer presión es en las calles, porque las calles son de todos, no es de ningún partido político, no es de ningún caudillo, no es de ningún empresario, las calles son del pueblo”, indicó.

Carmona hizo un llamado a los nicaragüenses a no dejarse “entumir” por el miedo, pese a la presencia de la policía sandinista, paramilitares y simpatizantes del gobierno.

“Si a nosotros nos entume el miedo definitivamente no vamos a poder protestar dentro del marco cívico y es un derecho que tenemos como ciudadanos… sobre el hecho que esté una patrulla, los grupos delincuenciales o los paramilitares, debemos romper ese esquema porque el miedo es lo que nos paraliza. Debemos tener mayor firmeza y coraje para demostrar que nos siguen agrediendo, que nos siguen encarcelando”, agregó.