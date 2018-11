Reconocido profesor de Monimbó pide ayuda para comprar una prótesis

El profesor monimboseño Álvaro Gómez, de 48 años, de edad, desde el exilio pide ayuda, para poder comprar una prótesis, para su pierna derecha la que sufrió daños cuando salió de Nicaragua hacia Costa Rica por puntos ciegos.

El profesor quien perdió su pierna en los años 80 tuvo que salir del país debido a las amenazas en su contra por parte de simpatizantes sandinistas quienes mataron a su hijo –Álvaro Gómez- el pasado 21 de abril, cuando el joven de 23 años decidió unirse a las protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega.

“Salí por puntos ciegos y tuvo que caminar bastante debido a todo eso ya mi prótesis se vino deteriorando. La parte del pie –de la prótesis- ya no me sirve, la prótesis se me puso más pequeña lo cual me está causando un desgaste en la rodilla y problemas lumbar”, dijo el profesor Álvaro Gómez.