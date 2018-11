Hombre es brutalmente torturado en El Chipote

El 3 de noviembre policías detuvieron a José Luis Pérez, de 36 años, y lo trasladaron al Chipote. Desde ese día, no ha parado de sufrir tortura: le quemaron una de sus piernas, le dañaron su ojo derecho, le atan una soga al cuello y le tiran la comida al suelo.

Así lo denunció su esposa Yasuara Hondoy, quien expresó que no sabe el motivo de su detención, ya que Pérez no ha participado en ninguna manifestación cívica. “Llegaron (a su casa en el km 9 cerro Motastepe) con focos, detectores metálicos… iban enojados porque no hallaron nada”, relató Yasuara, quien agregó que los policías andaban buscando armas.

Hondoy expresó que este martes, las autoridades de El Chipote le negaron la visita, así como pasarle agua purificada.

"Si querés comida vas a tener que comerla como los cerdos", señaló Hondoy.

José Luis Pérez ya había cumplido una sentencia de siete años en la cárcel, pero de acuerdo a su esposa, él siempre portaba su orden de libertad para evitar cualquier arbitrariedad.