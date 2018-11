Monseñor Silvio Báez: “Por ustedes estoy dispuesto a dar la vida”

9:17 a.m.

Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, expresó este domingo que está “dispuesto a dar la vida” por el pueblo de Nicaragua, en referencia a las acusaciones del gobierno sandinista, que lo señalan de “golpista”.

“Yo soy esto que ven aquí, no tengo nada que esconder y tengo el valor y toda la confianza de dar la cara. Ustedes, amados hermanos y hermanas, son lo que más quiero. Por ustedes me he expuesto y por ustedes estoy dispuesto a dar la vida” afirmó ante los feligreses de la parroquia Jesús Resucitado en las Américas 2 de Managua.

Báez aseguró que como el primer día que vino a Nicaragua, seguirá “ejerciendo humildemente mi fe al servicio de ustedes”, esto pese a la campaña de difamación, acoso y amenazas de muerte por parte de los fanáticos sandinista y el propio gobierno de Daniel Ortega.

“Desde hace nueve años vine como pastor, soy este que ven y no tengo nada que esconder, tengo todo el valor y toda la confianza de darles la cara y les agradezco la confianza, ustedes son mi mayor fortaleza, como decimos bromeando, a mí que me revisen”, expresó.

El religioso concluyó asegurando “que no puede haber reconciliación sin establecerse la verdad y la justicia”.

“Que con gran madurez cada quien asuma la responsabilidad de lo que ha ocurrido en la verdad, porque no hay reconciliación sin establecer la verdad y sin la justicia de la que brota la paz y eso le debemos pedir al Señor, para construir un país que todos los nicaragüenses merecemos con verdad y justicia”.