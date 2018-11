Fiscalía presenta pruebas editadas contra líderes campesinos

10:56 a.m.

El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, expuso las irregularidades y arbitrariedades que se viene dando con los presos políticos y sus juicios.

En conferencia de medios, el defensor expresó que este martes inició el juicio contra los campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena en medio de múltiples irregularidades, como por ejemplo, contradicciones en el testimonio que rindieron los seis testigos, trabajadores del Estado.

Además, expusieron un video donde pretender vincular a Medardo –y a la líder campesina Francisca Ramírez- por daños a bienes e inmuebles del INSS en Nueva Guinea.

“Sacan un video de Medardo caminando, detrás viene un grupo de personas con banderas azul y blanco pero inmediatamente se hace un empalme con una imagen que de viaje se nota que es distinta a la situación y donde no aparece Medardo, aparecen otras personas con banderas rojas y negras. La tercera imagen que se empalma parece una batalla campal de gente que está detrás de una barricada, y del otro lado, gente que es identificada como miembro del partido oficial”, relató Montenegro.

Julio Montenegro también agregó que persiste la violación de los derechos humanos por las condiciones carcelarias, puestos que los acusados aún permanecen en “El Infiernillo” (celda de máxima seguridad) encadenados, siendo maltratados por en la oscuridad y sin recibir atención médica correspondiente.

La policía sandinista acusa a los líderes campesinos de terrorismo así como ser los autores del ataque en Morrito, Río San Juan.

Testigos sin cédula de identidad

El representante de la CPDH también denunció las irregularidades del caso de los jóvenes del Movimiento 19 de abril de Matagalpa. Al juicio se presentaron dos testigos de descargo quienes no presentaron sus cédulas de identificación para rendir testimonio, a pesar que el abogado defensor alegó ante el juez que eso no era conforme a la ley.

Al momento de refutar a dichos testigos por qué no portaban su cédula, uno argumentó que se le habían robado, y el otro, que nunca lo había tramitado. “Dentro de un proceso no quepa, porque puede ser condenados por testigos que dicen ser lo que no son”, condenó Montenegro, quien señaló que “hay una protestas sentada” sobre esta acción.

Presas políticas en condiciones deplorables

Las presas políticas que se encuentran en la cárcel La Esperanza, denunciaron ante el abogado Julio Montenegro la insalubridad de las celdas: Cloacas dañadas, objetos retenidos, celdas sumamente limitadas, falta de atención médica.