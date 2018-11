Empresarios nicaragüenses presentes en Cumbre Empresarial Iberoamericana en Guatemala

Este miércoles fue inaugurada la XII Cumbre Empresarial Iberoamericana en Antigua, Guatemala, donde la empresa privada nicaragüense estuvo presente. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), expresó en una entrevista al medio guatemalteco Prensa Libre que “el problema de un país se convierte en un problema de toda Centroamérica”, en referencia a la crisis que vive Nicaragua.

Aguerri afirmó que la cumbre se está convirtiendo en la más importante en los últimos años con mayor presencia de empresarios de todas las cumbres que se han realizado. Normalmente se encuentra entre 400 a 600 empresarios y en esta ocasión hay más de mil 300 empresarios, de toda la región Iberoamericana.

Señaló que “hay un esfuerzo de plantear los temas relacionados a la democracia y derechos humanos, particularmente lo que está viviendo Venezuela y Nicaragua. También hay interés de tratar temas que se derivan de las crisis como lo es la migración, que se puedan abordar no solo en el manejo de la consecuencia sino tomar en cuenta la raíz del problema”.

José Adán comentó que los empresarios de Centroamérica perciben una situación muy particular porque viene el 2019 de la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, “donde estamos viendo el problema de las caravanas de migrantes, que ya no son de origen hondureño, sino salvadoreño. También vemos el problema de inseguridad que ya no solo es problema del Triángulo Norte, sino en Nicaragua con la crisis política de situaciones que antes no se observaban y el problema de cada país se convierte en un problema de Centroamérica”.

Sobre la participación de Daniel Ortega en la Cumbre Iberoamericana también en Antigua, Guatemala, indicó que “Ortega en estos meses de crisis ha estado reunido permanentemente con sus amigos del Alba, y hoy va a tener (si es que viene) la oportunidad de sentarse con los presidentes del grupo de los 12 de la Organización de Estados Americanos, y que debería de permitir que sea un espacio, que hoy no se tiene en Nicaragua”.

Durante la inauguración, La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, advirtió de que, si las instituciones no recuperan la confianza ciudadana en Latinoamérica, se creará “un caldo de cultivo” para los nacionalismos y populismos “que amenazan la estabilidad de nuestra región y sus empresas”.

La titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) recordó en la apertura del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano que se celebra en Antigua (Guatemala) que el 84% de los ciudadanos está insatisfecho con su economía y el 79 % cree “que se gobierna para unos pocos”.

Por Nicaragua también participaron, los Presidentes de las Cámaras de Industria Sergio Maltez, de Comercio Rosendo Mayorga, de Turismo Lucy Valenti, y APEN Guillermo Jacoby.