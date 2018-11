Niegan acceso a la CIDH en audiencia del líder campesino Lener Fonseca

La audiencia preliminar contra el líder campesino, Lener Fonseca se realizó esta mañana a puertas cerradas en los Juzgados de Managua. Al lugar acudió el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a quienes les negaron el ingreso, pese a que la audiencia era pública.

“Lamentamos muchísimo la posibilidad de no acercarnos”, dijo Ana María Tello, coordinadora del Meseni, quien se mostró preocupada por la detención de Fonseca a quien el pasado 15 de octubre se le brindaron medidas cautelares por parte de la CIDH.

Lener asesor del Movimiento Campesino de Nicaragua, está siendo acusado por la Fiscalía sandinista de crimen organizado, terrorismo y otros delitos según información preliminar, detallada por el diario La Prensa.

“Nos preocupa que existan patrones de detenciones, nos preocupa mucho el uso extensivo de la prisión en personas que estarían manifestándole en forma contraria al gobierno”, agregó Tello.

A las afueras de los juzgados, también llegó Saúl Fonseca, quien aseguró que su hermano Lener es inocente de lo que lo acusan.

“Creo que él no tiene motivos para estar en ese lugar, porque él no es ningún delincuente, no es terrorista, no es nada de eso”, dijo Fonseca.

Julio Montenegro, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó a 100% Noticias que Fonseca ya fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional conocido como ‘La Modelo’.

“Lo que hubo hoy es una cuestión extraña, aparentemente es una modificación de la acusación ante el mismo juez que conoció de la primera siempre sobre el mismo expediente relativo a Medardo Mairena y Pedro Mena”, dijo Montenegro, que supone que la intención de las autoridades es asociar más causas al expediente de Mairena y Mena.