La intimidación de la Policía sandinista continuará en los centros comerciales como Galerías Santo Domingo, pese al rechazo de los propietarios de esos centros de compras, de los colaboradores y visitantes. Sin embargo, sí deben pedir permiso para ingresar según la Constitución del país.

Organismos de derechos humanos cuestionaron las declaraciones que dio a medios de propaganda del gobierno, el inspector general de la Policía sandinista, Jaime Vanegas, quien dijo que “no tienen que pedirle permiso a nadie” para ingresar a los centros comerciales.

“La Policía no tiene que pedirle permiso a nadie para realizar su labor de patrullaje y vigilancia. Vamos a estar donde se requiera estar, mal haríamos en pedir permiso”, dijo Vanegas a medios oficialistas.

Al respecto, Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) dijo que “la Policía no puede ingresar sin permiso a ninguno de esos lugares. Están equivocados porque la ley dice otra cosa. La Constitución dice que en Nicaragua existe respeto a la propiedad privada, el Código Procesal Penal te dice que ellos pueden ingresar sin pedir permiso solo cuando van en la persecución de la flagrancia del delito, si no hay flagrancia la Policía no puede ingresar a un edificio privado, tiene que pedir permiso”, explicó.

Cuevas señaló que un centro comercial es “un lugar privado que tiene dueño y este se dedica al giro comercial, son visitados por el público, pero, esto no la convierte en un edificio público, incluso los dueños hablan con que se reservan el derecho de admisión… La ley dice que cuando la Policía va a ingresar a un lugar privado tiene que llevar una orden de allanamiento, solo puede ingresar cuando va en persecución del delito, me refiero cuando hay una situación flagrante de la comisión de un delito, lo dice la ley”, insistió.

Es primera vez en la historia que como parte del supuesto “plan de seguridad de la Policía sandinista, mantienen a oficiales dentro de los centros comerciales. Esta acción se da luego que miembros de la Unidad Azul y Blanco realizaron piquetes relámpagos en los food court tanto de Metrocentro y Galerías Santo Domingo.

“Los dueños (de los centros comerciales) fueron categóricos, ellos no han pedido presencia policial y si los dueños están diciendo eso, entonces no tiene por qué la Policía ingresar, están allanando propiedad privada, y por supuesto están cometiendo el delito de abuso de autoridad y función, eso es lo que lamentablemente está sucediendo en este país”, agregó Cuevas.