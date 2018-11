A juicio hombre detenido por policía sandinista en Galerías Santo Domingo

El señor Leónidas Ernesto Luquez González, de 37 años, detenido el pasado miércoles 14 de noviembre por la policía sandinista en Galerías Santo Domingo, fue pasado a los juzgados, este viernes, para ser procesado bajo el delito de obstrucción de funciones.

La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), María José Rodríguez, expresó que –nuevamente- la policía y el Ministerio Público no coinciden con las acusaciones y hechos, ya que Luquez fue detenido por haber grabado a los oficiales, quienes sostuvieron un intercambio de palabra.

“Como organización de derechos humanos, el Cenidh se sorprende al ver esta situación porque según la información dada, tenía cargos por supuesta obstrucción de funciones, pero según la narración de testigos, no hubo tal impedimento al trabajo de los agentes policiales. De igual manera, no había denuncia del centro comercial ni de ninguna persona en particular en su caso. No existía orden de captura ni fue detenido en delito flagrante”, dijo Rodríguez.

La policía había a Marcela Alfaro, esposa de Luquez, que luego de las 48 horas de detención podría ser liberado; sin embargo, el pasado viernes, cuando llevó el desayuno a su esposo le dijeron que iba a ser llevado a los juzgados.

El próximo 26 de noviembre, la parte acusatoria deberá presentar pruebas del delito que supuestamente cometió Luquez. La pena por obstrucción de funciones es de cinco años de cárcel.

