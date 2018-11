El padre de los hermanos Esteban Lesage, presos políticos del régimen de Daniel Ortega, exigió desde las afueras del Complejo Judicial de Managua, la liberación de sus hijos y una navidad sin presos políticos.

Roberto Esteban, padre de Luis Miguel, de 28 años, Jean Carlos, de 25, y Harvin, de 20 le recordó a Ortega el mensaje que brindó cuando llegó al poder. “Le hago un llamado al presidente que no siga presionando a los jóvenes, que se acuerde de aquella palabra que dijo cuando llegó al poder, que lo jóvenes eran el futuro de Nicaragua. Por eso “pido una navidad sin presos políticos, que dejen en libertad a todos los jóvenes”, expresó el señor Roberto.

Los hermanos Esteban Lesage fueron detenidos ilegalmente el pasado 11 de julio, por solo dedicarse a cantar en las protestas que se realizaban en contra de Daniel Ortega en el municipio de Jinotepe.

El señor Roberto Esteban, padre de los hermanos Esteban Lesage.

Según Roberto, cada vez que visita a sus hijos en el Sistema Penitenciario Nacional, observa como su salud se deteriora. “Yo exijo su libertad porque ellos son inocentes. Con el hecho de que ellos hayan hecho unas canciones, eso no significa que ellos sean terroristas. Ellos me manifiestan que están siendo torturados psicológicamente. Hasta la comida que ellos comen parecen que no les caen bien porque yo los miro cada día más deteriorados”, denunció el señor Roberto.

Los jóvenes están siendo acusados de terrorismo, crimen organizado y secuestro simple, por participar en las marchas contra Ortega.