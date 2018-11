Sergio León Corea, director de la radio y el portal multimedia La Costeñísima en Bluefields, la cabecera departamental del Caribe Sur de Nicaragua, dijo al CPJ que ha recibido constante amenazas de muerte por su labor periodística. El 21 de octubre la Policía Nacional lo detuvo de forma violenta luego de que él intentara documentar con su cámara la militarización de la ciudad, León Corea contó al CPJ. “Los agentes detuvieron su marcha, abrieron con lujo de violencia la puerta del automóvil donde me encontraba y fusiles en mano me interrogaron sobre por qué hacía grabaciones a la Policía. Les respondí que soy periodista y que ellos me conocen como tal”, León Corea relató al CPJ. León Corea fue trasladado a la delegación policial donde, luego de interrogarlo, le impusieron una pequeña multa de tránsito. Luego de salir con su vehículo de la estación policial, lo aparcó en un sitio donde, al siguiente día, las llantas habían sido explotadas con un punzón. El periodista insistió que durante los últimos meses ha recibido amenazas de que quemarán las instalaciones donde se ubica la emisora. Según él, las amenazas provienen de los paramilitares organizados en Bluefields.