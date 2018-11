El Gobierno sandinista a través del Ministerio de Educación (Mined) está cobrando 300 córdobas en concepto de “gastos de promoción” a los padres de familia cuyos hijos estudian en los niveles de pre-escolar y primaria en los colegios públicos de Nicaragua.

Se conoce que estos abusos se cometen en el colegio La Libertad y en el colegio Edgard Arvizú ubicados en el distrito 7 de la capital.

La Unidad Sindical Magisterial, recibió al menos diez denuncias de padres de familia a los que les están pidiendo este ilegal cobro, y que por miedo no lo denuncian ante medios de comunicación.

“Hemos recibido diez denuncias de parte de ellos (padres), pero (nos piden) ‘no digan mi nombre porque me van a sacar al niño, me lo van a expulsar’ y es cierto porque se han dado casos donde a los alumnos los expulsan porque el padre anda en una marcha”, denunció la docente Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial.

Este sindicato contabiliza 120 maestros despedidos por no participar en marchas a favor de Daniel Ortega, y no adoctrinar a los niños en colegios públicos.

“Aún despedidos los maestros tienen miedo, no denuncian y en los municipios alejados es más todavía”, dijo Rodríguez.

Alumnos con educación deficiente

La profesora Lesbia, alertó que en la actualidad los estudiantes reciben una educación deficiente, y que esto se empeora más cuando los muchachos no reciben clases porque los maestros son enviados a rotondear.

“Aquí gobierno que no se preocupa por la educación, no le importa el pueblo, no le importa el progreso… Promocionan a los alumnos sabiendo que están deficientes, que no han cumplido con el programa, y ahora inclusive en esta situación donde se ha perdido tanto tiempo, y nosotros no hemos oído de planes remediales, entonces sigue deteriorándose más la calidad de la educación”, expresó.

“Es una vergüenza que los maestros anden en las rotondas obligados, habrá unos dos o tres que son sandinistas y les gusta estar ahí, pero deberían de poner un sustituto para que el alumno no se atrase en sus estudios y que pueda rendir en el siguiente año”, agregó Rodríguez.