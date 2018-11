Mujer que deseó muerte a Lucía Pineda es cubana y su esposo trabaja en Cancillería

9:51 a.m.

La mujer fue identificada como Helen Puldón Hernández y es guitarrista.

Víctor Hugo Navarro es el esposo de la mujer cubana que deseó la muerte a la jefa de prensa de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau, según confirmaron seguidores del medio de comunicación independiente.

Navarro se desempeña como director General de Asia, África y Oceanía de Cancillería, anteriormente estuvo en Cuba, en cambio su esposa, Helen Puldón Hernández, trabaja en Inatec. Su profesión es licenciada en música, y es maestra de guitarra clásica.

La noche de ayer miércoles, Pineda Ubau realizaba compras en supermercado capitalino cuando la pareja (Víctor Hugo y Helen Puldón) comenzó a defender el discurso oficial del sandinismo de que “los medios independientes no dicen la verdad y que se manipula la información”.

Navarro no daba crédito a informes certificados de la CIDH tal y como lo hace el gobierno de Daniel Ortega y Helen comenzó a insultar el trabajo de 100% Noticias tildándolo de "noticiero basura" a lo que Pineda Ubau respondió: "señora no se trastorne, si no le gusta ponga otro canal".

La mujer al verse sin argumentos se fue por el pasillo, Lucía le dijo que Dios la bendiga y la mujer respondió: "yo deseo que te murás" y Pineda continuó bendiciendo al esposo de la cubana quien es trabajador de Cancillería.

"El vamos con todo" que orientó Rosario Murillo a sus secretarios políticos el 19 de abril, dejó 325 muertos según la CIDH y 535 ANPDH. Además de más de 3 mil heridos, 600 presos políticos, y más de 40 mil exiliados que huyeron de la represión de Ortega-Murillo.

Fotografía: Redes sociales