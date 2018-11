El doctor Gabriel Álvarez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Americana, fue despedido arbitrariamente, luego de diez años de formar parte de esa institución educativa.

Álvarez se enteró de que la UAM prescindía de sus funciones, desde la semana pasada, por medio de sus alumnos, pero, fue hasta este martes que las autoridades le confirmaron la noticia. “Mis alumnos me dijeron, no las autoridades, que el próximo semestre ya no iban a contar conmigo”, expresó Gabriel Álvarez, quien lleva 30 años de trayectoria.

Las autoridades de la universidad prefirieron guardar silencio sobre este tema con el profesor, y fue hasta este martes cuando el doctor Álvarez se vio obligado a buscar las autoridades para pedirles una explicación. “Sentí un mal sabor de boca que me trataran de esa manera, creo que es bastante descortés”, señaló. En su lugar, la doctora Susan Moreno impartirá las clases de Derecho Constitucional en el nuevo semestre académico.

Restringen libertad académica

El doctor Gabriel Álvarez agregó que durante sus diez años laborando en la UAM, no recibió ninguna queja sobre su trabajo, por lo que considera que su despido es por represalias, ya que es una voz disidente al gobierno de Daniel Ortega.

“Para mí es una decisión política. Es una situación deplorable… se trata de una restricción a la libertad de cátedra. Trato de ser lo más objetivo y riguroso desde el punto de vista técnico pero soy critico de las violaciones constitucionales”, compartió.

Para Álvarez, este tipo de situaciones no abona al futuro del país, porque se afecta la educación de los futuros profesionales. “Es lamentable. La UAM ha tenido un esfuerzo por mantener en alto la excelencia académica, pero, los tentáculos del poder y la intolerancia hacen que muevan sus teclas y asfixie a los que no repetimos sus pensamientos”.