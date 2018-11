Jaime Arellano amenazado de ir a la cárcel

Este viernes 23 de noviembre todo el perímetro de 100% Noticias se encuentra rodeado de varias camionetas policiales repletas de antimotines como parte del hostigamiento e intimidación que realiza el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los medios de comunicación independientes.

A eso de las 6:40 de la mañana cuando el comentarista político, Jaime Arellano, llegó a 100% Noticias para realizar su programa “Jaime Arellano en la Nación”, inmediatamente se apostaron los agentes antidisturbios con intenciones de ingresar en el canal.

Según Jaime Arellano, desde el día de ayer jueves, policías vestidos de civil quienes se movilizaban en una camioneta, placa MT0292, lo llegaron a buscar cuando se encontraba en una reunión, pero la seguridad del local no permitió el ingreso.

“No sabemos si es un operativo, para llevarme preso o para cerrar el canal. Voy a seguir haciendo mi programa, porque no tengo porque esconderme, no he cometido ningún delito más bien he estado fomentando la institucionalidad, el estado de derecho, les duele que le vamos ganando. Esto es parte de una intimidación o es parte de que al fin me tienen que echar preso”, dijo Jaime Arellano.

Según Jaime Arellano, este asedio puede deberse a que él fue uno de los cuatro ciudadanos que firmaron una carta, para solicitarle a la Policía sandinista permiso, para realizar una marcha cívica este 25 de noviembre.

“A Juan Sebastián Chamorro le hicieron lo mismo, lo fueron (policías) a buscar a su casa, no sé si será porque firmamos la carta, para solicitar permiso para la marcha. (…) Yo he sido crítico del gobierno por defender la institucionalidad, el estado de derecho, para que haya elecciones libres y democráticas. Vamos a seguir lo que estamos haciendo, porque Dios está con nosotros”, expresó Arellano.

El comentarista político le hace un llamado a Ortega “de que deje de estar oprimiendo al pueblo que quiere paz y tranquilidad. Aquí vamos a seguir firmes, porque no estamos haciendo nada malo y no estamos promoviendo nada malo”, manifestó.