Juan Sebastián Chamorro buscado por la Policía sandinista

El director de FUNIDES y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) Juan Sebastián Chamorro está siendo buscado por la Policía sandinista, así lo aseguró en entrevista a Radio Corporación esta mañana.

La vivienda de Chamorro fue asediada por policías la noche de este jueves. Relató a la emisora nacional que los oficiales llegaron a preguntar por él, sin embargo, como no se encontraba en el lugar se retiraron. Este viernes por la mañana nuevamente acudieron a su casa dos motocicletas de la policía a rondar el lugar.

Se conoce que encuentra bien, “lo detuvieron esta mañana en un retén policial, le pidieron documentos, hicieron una llamada para saber qué hacían con él y lo dejaron ir”, reportó el periodista Luis Galeano de Café con voz.

“Hoy fui detenido por una patrulla de la Policía, no era una policía de tránsito, me detuvieron un rato, me pidieron la cédula de identidad junto con la de mi conductor, fueron a hacer una llamada, después me dejaron ir. Posteriormente la patrulla entró al vecindario donde vivo y dijeron que estaban buscando un caso de problemas familiares de una casa contigua a la mía, estuvieron dando vueltas en el vecindario y después se retiraron. Obviamente son tácticas de intimidación”, contó Chamorro a 100% Noticias.

Se desconoce por qué la Policía sandinista busca a Juan Sebastián. Lo mismo ocurre con el comentarista político Jaime Arellano, quien ayer fue buscado por policías y esta mañana está siendo asediado en el canal 100% Noticias.