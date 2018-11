Colegio expulsa a niña que le tiró piedra a policía sandinista que apuntó con arma

9:30 a.m.

La Policía sandinista les inventó a los estudiantes que eran "tranqueros".

Las autoridades del Colegio República de Argentina en Managua, decidieron expulsar a dos de sus estudiantes que fueron detenidos por la Policía sandinista el pasado jueves, cuando los adolescentes se enfrentaron a los oficiales quienes amenazaron con dispararles.

Los estudiantes al ver el abuso policial se defendieron de los policías sandinistas, lanzándoles piedras. Uno de los oficiales les sacó su arma y apuntó a los menores de edad, quienes corrieron para proteger su vida.

Según uno de los adolescentes que fue expulsado, al ser detenido por la Policía sandinista lo insultaron y trasladaron a la delegación policial del Distrito VI de Managua.

“Los policías me estuvieron diciendo “mierda”, “basura”, “insecto” (…) antes de montarme a la patrulla iban cargaron las escopetas porque pensaron que me iba a correr (…) llegando al Distrito VI me dijeron “vas a ver cuando te mire y andes sin uniforme”, expresó el adolescente.

El jovencito además relató que cuando llegó a la estación policial, un oficial inventó que habían sido detenidos por participar en los tranques.

Una fuente aseguró a 100% Noticias que la Policía sandinista ha estado llegando a asediar a los estudiantes del colegio.

Por su parte las autoridades del centro de educación no han brindado detalles del incidente.