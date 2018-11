Al menos tres policías sandinistas golpearon al cronista deportivo de Radio Corporación, Gustavo Jarquín, causándole un hematoma en el ojo izquierdo. El cronista se movilizaba en un taxi cuando fue interceptado por los oficiales en los semáforos de la Tenderí en Managua.

Según relató el cronista, los policías le pidieron que se bajara del taxi y le entregara su celular, a lo que respondió que era periodista. El oficial le preguntó a dónde trabajaba, y al decirle que, en Radio Corporación, comenzaron a decirle que era "golpista"

"Yo le dije que era periodista de Radio Corporación, y me dijeron que era de los golpistas y entonces le dice otro (policía) "jodelo". Me defendí y ellos me patearon y me golpearon fuerte. Mi ojo está inflamado, no puedo ver del izquierdo, pero gracias a Dios estoy con vida", contó el cronista, Gustavo Jarquín.

El cronista deportivo de Radio Corporación, Gustavo Jarquín.

Además, dijo que los policías lo quisieron montar a la patrulla para llevárselo detenido, pero este se negó y logró escapar. " Hago la denuncia pública, cualquier cosa que me pueda pasar o a mi familia, responsabilizó al Gobierno y a la Policía”, denunció Jarquín.

El cronista ha sido víctima de constantes amenazas de muertes e insultos que a diario le dejan los simpatizantes sandinistas en sus redes sociales, además de amenazarlo en la Radio Corporación y en su vivienda.