José Dolores (Lolo) Blandino, padre de la ex Miss Nicaragua, Xiomara Blandino, opinó que para él no existe la Policía, “para mí lo que existen son sicarios”, al referirse al actuar de esta institución cómplice del régimen de Daniel Ortega.

Las declaraciones de Blandino fueron dadas en una entrevista a el Boletín Ecológico, la tarde del sábado.

“Para mí no existe la Policía, para mí lo que existen son sicarios, gente pagada para reprimir, para asesinarnos, yo pienso que perdimos la institución policíaca, pasó a ser una policía danielista y esto no es correcto, como Pablo Escobar que tenía un montón de gente que lo rodeaba”, dijo el consuegro de Ortega.

Don Lolo, expresó que lo que el “pueblo quiere que se vaya Daniel Ortega, pero este señor no quiere sentarse para ver la forma de dejar una herencia, de dejar un mejor gobierno, no los entiendo porque todos nos vamos, cada día nos estamos acercando más al momento de nuestra partida y debemos hacer algo por el país”.

Señaló que la dictadura de Ortega le llegará un final triste.

“En todos los dictadores en el mundo he visto un triste desenlace, ojalá en Nicaragua no lleguemos a esos extremos, pero no he visto dictadura que perdure, a todos les llega un fin triste. Todavía es tiempo de rectificar, simplemente lo que queremos es que nuestro voto se cuente, que nos quiten esta represión que tenemos en las calles, eso no es correcto”, agregó.