Violeta Granera: "No me iré, pónganle sello"

La socióloga y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera denunció las amenazas de muerte, de cárcel o exilio que el régimen sandinista ha realizado contra ella.



"Por ahí dicen los orteguistas que solo me espera Plomo, Cárcel o Exilio. Respeto profundamente a los que han tenido que salir para proteger sus vidas. Con varios colaboré. Pero mi contribución con ellos/as, con los asesinados y con los presos/as es que no me iré. Pónganle sello!", tuiteó Granera.

Por ahí dicen los orteguista que solo me espera Plomo, Carcel o Exilio. Respeto profundamente a los que han tenido que salir para proteger sus vidas. Con varios colabore. Pero mi contribución con ellos/as, con los asesinados y con los presos/as es que no me iré. Pónganle sello! — Violeta Granera (@VioletaG) 26 de noviembre de 2018



Tales amenazas indicó que no la intimidan: "Conmigo se fregaron, o plomo o cárcel porque no me voy a ir del país... Unos hacemos una cosa. otros hacemos otra, yo acompañó a los que están presos, a los que heridos, a los que están huyendo, aquí estoy y no me voy a mover de aquí, que lo sepa el régimen", expresó Granera a 100% Noticias.



"Las amenazas a mi me resbalan, me mandan a insultar, me dicen en las redes que me van a matar, que soy una golpista. A mi no me van a intimidar con esto, yo lucho por Nicaragua desde que tengo uso de razón y no voy a dar un paso atrás", dijo.



Granera comentó que "lo que más le convendría a la familia Ortega Murillo es sentarse a buscar su salida de una manera lo más traumática posible, que ya demasiado daño le han hecho al pueblo de Nicaragua".