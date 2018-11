Sergio Ramírez: La democracia no es negociable

8:15 a.m.

El poeta Sergio Ramírez y la poetisa Gioconda Belli participan en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México, y este miércoles, aprovecharon para dialogar con el público sobre la situación que está pasando Nicaragua.

“Cuando en la historia de Nicaragua le demos la vuelta a la tortilla y logremos que las instituciones tengan más fuerza que las personas, habremos empezado a resolver el problema de la democracia, que es a lo que todo el mundo aspira”, señaló Ramírez, en un espacio donde el público pudo interactuar y preguntar a los invitados nicaragüenses.

Sergio Ramírez, quien dedicó su Premio Cervantes 2017 a los estudiantes de Nicaragua, apuntó que su movimiento se ha desarrollado sin armas, sin “banderas políticas”, ni “programas ideológicos o partidarios”, sino como “una lucha por el restablecimiento de la libertad y la democracia”.

El poeta reiteró que el diálogo es la única salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua desde hace siete meses. El gobierno de Ortega “tiene que abrirse a una solución negociada porque el país no admite otra forma de salida”.

Por su parte, Bello, expresó que “con el nivel de represión que hay es mejor que no haya cabezas visibles pero eso no quiere decir que no se esté trabajando una propuesta de futuro y esta tiene que ver en cómo pasar pacíficamente y llegar a ese diálogo”, aseguró.

La autora de “La piel habitada” aseguró que ese diálogo va a llegar “por la fuerza de los hechos”, aunque el presidente Ortega se niegue a ello.

“Va a ser por lo duro que va a pasar en el país a nivel económico y de ese diálogo tienen que salir concesiones importantes en cuanto a poder tener unas elecciones limpias, transparentes y vigiladas y esa es la aspiración que tenemos”, recalcó.

La democracia no es negociable

El cronista deportivo Edgard Tijerino, quien estuvo entre el público, aprovechó para preguntarles a los artistas nicaragüenses si había una manera de negociar sobre la situación en el país, a lo que Ramírez contestó que lo único que no es negociable es la democracia.

“Lo que no es negociable es la democracia, toda negociación debe conducir al restablecimiento de la democracia en el país, y lo que no es negociable también, quienes cometieron crimen de lesa humanidad quede impune”.

Con información de EFE