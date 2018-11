Policía sandinista se toma por la fuerza casa y emisora del periodista Álvaro Montalván en León

La policía sandinista rompió las puertas y se tomó por la fuerza la vivienda del periodista Álvaro Montalván, donde también funciona la emisora “Radio Mi Voz”, así lo denunció el colega, quien en repetidas ocasiones ha sido asediado por policías y paramilitares sandinistas, que llegaron inclusive a golpearlo y secuestrarlo por varias horas.

Montalván informó que la noche de este jueves, llegaron cinco camionetas de la policía sandinista, los oficiales rompieron las puertas a tubazos y entraron al lugar, los trabajadores y todas las personas que estaban dentro tuvieron que abandonar la radio por seguridad.

“Cinco patrullas de la Policía nacional han llegado a Radio Mi Voz y con lujo de violencia han dado tubazos para abrir, nosotros hemos tenido que abandonar la casa y la emisora. Cualquier cosa que nos ocurra hago responsable al jefe de la Policía del departamento de León, Fidel Domínguez… Radio Mi Voz a quedado en manos de la Policía, ya no sabemos ni a dónde ir”, dijo el periodista leonés.

“Ya no tenemos instancias, ya no tenemos funcionarios a donde ir, este es un país sin leyes, es un país con una anarquía absoluta. No hay derechos humanos… Nos sentimos amenazados, ya no solamente por la parte material, sino por la vida de nuestro personal, la de nuestra familia”, agregó.