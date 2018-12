Apoyo total a Miguel Mora tras acusaciones falsas de la dictadura sandinista

Como “inaceptable” calificó la poetisa Gioconda Belli las falsas acusaciones del régimen sandinista en contra de Miguel Mora, director de 100% Noticias, en la que lo quieren inculpar de la desaparición de Bismarck Martínez.

“Absolutamente inaceptable que cuando se hace evidente la persecución del gobierno contra Miguel Mora se saquen de la manga una acusación que no tiene ningún viso de credibilidad. Esta ya es una medida que apunta a dañar física y materialmente a Miguel Mora y 100% Noticias”, declaró la poetisa Gioconda Belli.

Una vez más, la dictadura sandinista atenta contra la vida y libertad de prensa del director de 100% Noticias. Luego de acoso, agresión, amenazas de muerte, ahora, lo amenazan con cárcel por acusaciones inventadas y sin ningún fundamento.

El periodista Wilfredo Mirandas también se solidarizó ante este hecho: “Los censuraron, los han golpeado, Telcor los persigue, a Miguel Mora lo han detenido y amenazado de muerte... y ahora le quieren endilgar el crimen de un simpatizante sandinista. El fin es callar la voz de 100% Noticias”.

No tengo frustración, tengo indignación acumulada de meses, tengo miedo pero miedo a perder mí cordura y hacer algo que no debo, tengo ganas de gritar, pero gritar al diablo que no podrá con los hijos de Dios. Vamos Nicaragua apoyemos a Miguel Mora y a los decenas de presos. pic.twitter.com/HMHiLoNER4