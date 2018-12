Cardenal Brenes responde ante acusaciones de Daniel Ortega

El cardenal Leopoldo Brenes aseguró que Iglesia católica sólo prestó un servicio de mediación en el diálogo nacional, al referirse al discurso del dictador Daniel Ortega, quien la noche de este lunes acusó a los obispos de haber alentado tranques y ponerse del lado de los “golpistas”.

Brenes, quien aseguró no haber escuchado las palabras de Ortega dijo que “cuando él (Ortega) me llamó y yo le dije que iba a consultar con la Conferencia si dábamos este servicio y la Conferencia Episcopal lo asumió como un servicio. Estamos para servir, en ningún momento queremos ocupar un poder temporal porque servimos para la Iglesia, servimos para Jesucristo, servimos para nuestras comunidades como pastores”, aclaró.

Ortega atacó a los obispos llamándolos “criminales y terroristas”. “No tienen nada de cristianos, tienen mentalidad terrorista y criminal”, afirmó el dictador.

Al respecto, el religioso expresó se siente tranquilo, pues él verdaderamente sí tiene a Cristo en su corazón. “Yo estoy tranquilo, y yo verdaderamente sí tengo a Cristo en mi corazón, es el que guía mis pasos, cada mañana me encomiendo a él. No podría decir nada sobre las palabras del señor presidente porque no las he escuchado”, aseguró.

Agregó que los obispos agradecen la confianza del pueblo nicaragüense y de diversas instituciones a nivel internacional que ven en la Conferencia Episcopal una institución creíble.